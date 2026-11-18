La candidata de Junts a las elecciones generales, MIriam Nogueras, con la diputada en el Parlament Jeannine Abella y militantes y simpatizantes del partido - EUROPA PRESS

Recomienda a Albiol (PP) seguir el acto de Junts del domingo en Castelledefels (Barcelona)

LA POBLA DE SEGUR (LLEIDA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha comparado este miércoles la propuesta de formar un Govern de concentración que propone el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, para Catalunya si gobiernan PP y Vox tras el 29N con "el tripartito reciclado de toda la vida".

"Es el tripartito reciclado de toda la vida y el tripartito ya está gobernando en Catalunya y en España y no está funcionando. No están frenando nada y el país está cada vez más empobrecido", ha lamentado en declaraciones a los medios en La Pobla de Segur (Lleida).

Para Nogueras, la propuesta de Rufián supone también dar la batalla por perdida ya que, a su juicio, da por hecha una victoria y un gobierno de PP y Vox tras las generales.

"La única oposición que tienen la extrema derecha y que puede tener la extrema derecha es Catalunya y un Govern catalán", ha manifestado.

Al preguntársele por las declaraciones del candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, en las que dijo que aspira a aglutinar el voto de CiU con el argumento de que Junts ya no representa a la extinta federación, Nogueras ha respondido: "Le recomendaría que siga el acto de este domingo en Castelldefels (Barcelona)".

TREN DE LA POBLA

Ante las vías del tren que llega a la Pobla de Segur, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Nogueras ha recordado que antes la gestión era del Gobierno y que "la fueron abandonando hasta que finalmente la tuvieron que cerrar".

"El Govern asumió estas competencias, es hizo el traspaso de esta vía y hoy es una de las vías que funciona en Catalunya. En Catalunya, los trenes funcionan y funcionan los qu están gestionados por FGC, con un 98% de puntualidad", ha subrayado.

Según Nogueras, es un ejemplo de la diferencia que supone gestionar bien o mal las infraestructuras, y por ello piden "echar a Renfe" de Catalunya.