Nogueras: "No se tocará un pelo" del articulado negociado por PSOE-Junts de traspaso de inmigración

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado este miércoles que "no se tocará un pelo" del articulado del acuerdo por el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya negociado entre PSOE y su formación.

"Nosotros lo que nos interesa es que en el articulado, que creo que nadie se ha quejado de él, es lo que se legisla, lo que se aprueba y lo que constata este traspaso de competencias. Nosotros esperamos que se vuelva a registrar la ley y que se apruebe ese articulado", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Así se ha expresado Nogueras después que la líder de Podemos, Irene Montero, se abriera a negociar dicho traspaso --cuyo texto había tildado de "racista" y del que mayoritariamente criticaba su exposición de motivos-- tras el acuerdo entre la formación 'morada' y el PSOE por la regularización de migrantes en situación irregular.

NEGATIVA EN EL CONGRESO AL 'ESCUDO SOCIAL'

Preguntada por el voto en contra de los posconvergentes al decreto ley del llamado 'escudo social' --que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables--, ha criticado que el PSOE planteara una votación "con dos temas que nada tienen que ver, uno con el otro".

Ha afeado a los socialistas tener, a su juicio, ganas de bloquear la revalorización de las pensiones para "rascar cuatro votos" en ajuntar ambos decretos ya que, según ella, el decreto de prohibición de desahucios a personas vulnerables los vincula a las ocupaciones de vivienda.