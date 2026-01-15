Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal presentarán los Premis Gaudí

Archivo - La cantante María Arnal recibe el premio a mejor música original durante la entrega de los XVII Premis Gaudí de cine, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), a 18 de enero de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las actrices Nora Navas, Maria Molins, Laura Weisshmahr y Carla Quílez y la cantante y compositora Maria Arnal serán las presentadoras de la gala de los 18 Premis Gaudí, que se entregarán el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Todas ellas han sido galardonadas en ediciones anteriores de los Premis Gaudí y muestra la apuesta por una "conducción coral femenina en unos galardones que quieren ser un homenaje a la diversidad de almas que conforman el cine", ha informado este jueves la Acadèmia del Cinema Català en un comunicado.

Ainhoan Casado asumirá la dirección de la gala por tercera vez, después de estar al frente de las ediciones de 2015 y 2016, con Eva Perales como subdirectora y Pep Blay como guionista, y la gala estará estructurada en cinco bloques, uno para cada una de las presentadoras.