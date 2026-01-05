Normalizada la circulación en todas las carreteras catalanas tras las complicaciones por la nieve

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación en las carreteras catalanas se ha normalizado este lunes por la tarde después de que la nieve complicara la situación en hasta 60 vías de todo el territorio, por lo que ya ninguna está cortada o requiere del uso de cadenas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X'.

Las últimas en recuperar la normalidad han sido una decena de la provincia de Lleida, donde las cadenas han sido obligatorias tras las complicaciones que se han producido a lo largo de la mañana y mediodía.

Concretamente, la nieve ha complicado la circulación en la C-12, entre Maials y Torrebesses, así como en la A-2 entre Tàrrega y Veciana; la C-242 entre Torrebesses y Ulldemolins; la C-233 entre Bovera y Castelldans; la C-563 entre Josa y Tuixén y la C-462 entre Coma y la Pedra y entre Josa y Tuixén.