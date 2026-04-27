Normalizar el uso de Ozempic "refuerza" el estigma hacia el sobrepeso, según un estudio

El uso extendido de Ozempic reabre el estigma del sobrepeso, según un estudio - UIC BARCELONA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por las profesoras Laura Martín de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y Maria Castellví de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha asegurado que la creciente normalización del uso de los medicamentos GLP-1 como Ozempic "refuerza" el estigma hacia el sobrepeso.

Analiza 648 comentarios de usuarios en 9 artículos de 'El Mundo', 8 artículos de 'El País' y 12 artículos de 'elDiario.es', y señala que estos medicamentos emergen como "tecnologías morales mediante las cuales se evalúan y juzgan la responsabilidad, esfuerzo y legitimidad moral", informa UIC Barcelona en un comunicado este lunes.

Las investigadoras han definido el debate como "una oscilación entre marcos morales de responsabilidad individual y marcos medicalizados del sobrepeso como una condición crónica que requiere un manejo continuo".

Creen que comentarios como 'menos comidas y más zapatillas' y 'menos pastillas y más cintas de correr' moralizan la pérdida de peso y aseguran que "estos discursos asocian el exceso de peso con falta de ética".

El análisis también subraya que la intervención farmacológica se entiende como una forma de "hacer trampa" y, para las autoras, el demuestra que en el debate público no hay espacio para discursos alternativos que aboguen por la aceptación del sobrepeso.

Otra conclusión es que el debate de los GLP-1 gira en torno a la reducción del peso y no del manejo de la diabetes tipo 2, "para lo que fueron concebidos inicialmente"; y las autoras destacan que los hallazgos invitan a reflexionar sobre cómo los nuevos tratamientos interactúan también en los sistemas culturales y morales.