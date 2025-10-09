NTT DATA nombra a Raquel Pont como nueva socia responsable de la Región Mediterráneo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de servicios empresariales y tecnológicos NTT DATA ha nombrado a Raquel Pont como la nueva responsable de la Región Mediterráneo desde inicios de este octubre, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Pont, que ha desarrollado toda su trayectoria profesional en NTT DATA --liderando en los últimos años proyectos de transformación tecnológica orientados a optimizar los procesos de grandes empresas--, es licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y acumula más de 21 años de experiencia en el campo de la consultoría tecnológica.

"Es para mí un orgullo y una gran responsabilidad liderar un gran equipo de profesionales de una firma tecnológica como NTT DATA. Continuaremos apostando por la innovación y el talento tecnológico para mantener el crecimiento en Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia, Illes Balears y Aragón", ha afirmado Pont.