La nueva edición de 080 Barcelona Fashion apostará por la tecnología y el arte digital

Se celebrará del 9 al 12 de abril en el recinto modernista de Sant Pau



BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 33 edición de 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 9 al 12 de abril en el recinto modernista de Sant Pau, apostará por la tecnología y el arte digital, y combinará la presencia de marcas emergentes con más consolidadas, informa la Conselleria de Empresa de la Generalitat en un comunicado este jueves.

La iniciativa "busca crear un espacio de diálogo y reflexión para creadores, diseñadores y la industria en general, explorando nuevas formas de expresión, consumir y relacionarse en el sector".

Al acto de presentación del evento han asistido el director general de Comercio, Jordi Torrades; la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Agnès Russiñol, y la jefa del Área de Moda del CCAM y Project Manager del 080 Barcelona Fashion, Marta Coca.

Así, además de las 24 presentaciones de diseñadores y marcas reconocidas, la edición presenta este año '080 Aesthetics, un espacio multidisciplinar dedicado al arte digital y la música que se celebrará en el Pavelló de la Puríssima.

ARTE DIGITAL Y MÚSICA

La muestra presentará una combinación de arte digital y música donde la tecnología será el elemento central de las obras de la exposición, comisionada por el estudio creativo Misato Kindness y que irá acompañada de una programación musical a cargo de una selección de DJs.

La 33 edición de 080 Barcelona Fashion contará con un total de 24 presentaciones a cargo de diseñadores y marcas: 404 Studio, Avec Amour, Bielo, Cuenta Spain, Custo Barcelona, Dominico, Eñaut, Escorpio, Free Form Style, Ga Go Studio, Guillermo Justicia, Habey Club, Hoss Intropía, Jnorig, Larhha, Lebor Gabala, Lola Casademunt By Maite, Martin Across, Menchen Tomas, Simorra, Sita Murt, The Label Edition, Txell Miras, Velásquez.