La nueva temporada de La 2Cat suma a Toni Clapés y Albert Pla y más de 8 horas diarias de directo

Foto de familia en la presentación de la nueva temporada de La 2Cat - @RTVECATALUNYA

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada de La 2Cat contará con Toni Clapés, Judit Martín, Erik Harley y Albert Pla, que estrenan las nuevas noches del canal, y contará con más de 8 horas diarias de contenidos en directo con la actualidad y las historias del territorio "en el centro de la programación".

Según informa La 2Cat en un comunicado este jueves, después de la rueda de prensa para presentar sus novedades para la temporada 2026-27 en su primer aniversario, la programación dará más espacio al humor, las conversaciones y las historias.

Entre las novedades, Toni Clapés convertirá las quejas cotidianas en humor en 'Cervells mínims'; Judit Martín recorrerá polígonos, mercados y campings en 'Tot això eren camps'; Erik Harley pondrá a 20 famosos a hacer de guías de Gaudí, y Albert Pla buscará los mitos y las leyendas de Catalunya.

Destaca el regreso de 'Pla seqüència' con Jordi Basté, 'L'any que vas néixer' con Xavier Bundó y 'Temps enrere' con Montse Soto; Pablo Tallón se incorpora en 'L'Altaveu al pati', y Sara Rancaño a 'Noms propis'.

CONTENIDOS

En esta nueva temporada se apuesta por más de 8 horas diarias en directo y La 2Cat acompañará a los espectadores con actualidad, entrevistas y conversación a lo largo del día: 'Bon dia i bona sort' llega a la televisión; 'Cafè d'idees' amplía el horario y Danae Boronat incorpora a Marc Redondo en 'L'Altaveu'.

'Docu2' incorpora producciones propias y coproducciones, con documentales dedicados a los 50 años de Ràdio 4 y a los 150 años del nacimiento de Pau Casals, y 'Mediterranis, vides de mar' e 'Històries d'emergències' ampliarán la oferta.

Además, la cadena refuerza las retransmisiones deportivas "después de la respuesta del público durante el Mundial".

Este sábado, 10 de octubre, La 2Cat celebrará su primer año con un especial en directo presentado por Montse Soto a las 19.45 horas y la retransmisión íntegra del concierto en directo de Oques Grasses, a las 20.30 horas.

AUDIENCIA

La nueva etapa llega después de un primer año con récords de audiencia: en julio se llegó a un 4,5% de cuota, el "mejor dato de La 2 en Catalunya en 21 años" y durante las retransmisiones del Mundial fue la televisión en catalán más vista en Catalunya.

La prórroga de la final España-Argentina marcó el "récord" de La 2Cat, con un 15,3% de cuota y 477.000 espectadores; y el crecimiento también se refleja en el consumo digital, con un incremento del 142% en las redes sociales y del 113% en RTVE Play.