Nueve heridos menos graves por un accidente de tráfico en El Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve personas han resultado heridas menos graves como consecuencia de un accidente de tráfico este domingo en la calle de Santa Eulàlia de El Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que un automóvil ha perdido el control chocando con tres ciclistas, dos peatones y dos patinetes, informan el Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) y Bombers vía X.

El SEM se ha desplazado con 10 ambulancias y se ha traladado a tres heridos al Hospital de Bellvitge, otros tres al Hospital de Sant Joan Despí, uno al Hospital de Sant Boi, uno ha sido trasladado al Centro de Urgencias de Atención Primaria Pura Fernández y un último ha sido dado de alta por los servicios médicos en el lugar de los hechos.

Por su parte, Bombers ha trabajado con cinco dotaciones para comprobar que no hubiese nadie atrapado y asistir al SEM en las labores con los heridos.