El nuevo plan urbanístico del AMB proyecta que se puedan construir unas 220.000 viviendas hasta 2050

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) proyecta que se puedan construir unas 220.000 viviendas hasta 2050 en el nuevo plan director urbanístico metropolitano (PDUM), que este martes se somete a aprobación inicial tras resolver las alegaciones del proyecto presentado en marzo de 2023.

Lo han presentado en rueda de prensa el vicepresidente del organismo, Damià Calvet, junto al director de Políticas Urbanísticas, Xavier Mariño, y el gerente, Ramon Torra, y ha destacado la "importancia estratégica capital" del documento.

"El proceso ha sido largo y muy exigente, porque el instrumento lo merece", ha explicado Calvet sobre el PDUM, que además de garantizar el acceso a la vivienda en las próximas décadas también busca determinar los principales ejes de movilidad y los focos de crecimiento económico.

En relación a la movilidad, el documento propone incrementar en 240 kilómetros las grandes avenidas metropolitanas para impulsar la movilidad sostenible entre zonas residenciales y polígonos, además de mejorar la capilaridad metropolitana con 735 kilómetros de calles, 140 de conectores y casi 1.000 de ejes verdes.

Asimismo, determina hasta 16 nuevas "centralidades metropolitanas", entre ellas las consideradas áreas de oportunidad económica, las de regeneración urbana residencial y económica y de restauración de espacios abiertos.

VIVIENDA

Además de cifrar entre 167.800 y 262.000 las viviendas principales que se permitirán crear a partir del nuevo ordenamiento, con los que el AMB espera atender los crecimientos de población previstos hasta 2050, el PDUM también hace una "apuesta decidida" por el acceso de personas con menos recursos.

En concreto, el documento fija en un 10% las viviendas que deberán ser asequibles y estables, de los que se garantizará un mínimo del 7,5% en cada uno de los ámbitos considerados funcionales: Vall Baixa i Ordal, Llobregat Delta, Llobregat Continu, Nord Vallès y Barcelona.

SEGUNDA APROBACIÓN INICIAL

Según Calvet, el PDUM nació como "consecuencia definitiva de la propia creación del AMB" para dirigir estratégicamente el crecimiento de la metrópolis de Barcelona en los próximos 25 años, acorde con la ley 31/2010 del Parlament.

Tras la aprobación inicial de la primera versión del documento en 2023, el AMB ha recibido 528 informes traducidos en 5.184 peticiones, entre ellas alegaciones de particulares, empresas e instituciones, así como informes sectoriales tanto de instituciones como otros organismos, como Protecció Civil o la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

De este modo, explica Mariño, el ente metropolitano ha aprovechado para "potenciar la vertiente estratégica" del PDUM, asegurando su capacidad para evolucionar hasta 2050, así como reforzando su claridad, sencillez y seguridad jurídica para garantizar su aplicación y encaje en el marco legislativo.

EQUILIBRIO

Además de crecimiento, el PDUM trata de impulsar el "equilibrio funcional" de los diferentes espacios que conforman el área metropolitana, mejorando el coeficiente entre población ocupada residente y los puestos de trabajo para conseguir tejidos urbanos mixtos.

Asimismo, el documento también prevé una reducción de hasta 1.850 hectáreas de suelo urbano y urbanizable que pasará a ser no urbanizable, en buena parte gracias a la concentración de los principales crecimientos en las áreas de oportunidad metropolitana y a la regeneración urbana.