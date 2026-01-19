El nuevo teatro y escuela de Focus en Barcelona prevé abrir en 2028 con 11 millones de inversión

Render del teatro del proyecto Gènesis de Focus - FOCUS

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La productora teatral Focus prevé que el nuevo teatro de 500 localidades y el centro de formación en artes escénicas que contempla el proyecto Gènesis en su sede del 22@ de Barcelona abra en septiembre de 2028, con una inversión de 11 millones de euros.

Lo ha explicado el director general de Arte y Contenidos de Focus, Cesar Martínez, en un acto de celebración del 40 aniversario de Focus y la presentación del proyecto, que ha contado con la asistencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, así como una nutrida representación del sector teatral.

El presidente del grupo, Daniel Martínez de Obregón; el director de Artes y Contenidos, Cesar Martínez, y la directora general del grupo, Isabel Vidal, han desgranado el proyecto Gènesis, que supone la rehabilitación del edificio ubicado en la calle Àvila de Barcelona y cuyas obras empezarán esta primavera.

Al inicio del acto, Martínez de Obregón ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha deseado una pronta mejora al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y que tenía previsto acudir al acto.

El proyecto Gènesis supone una inversión de 11 millones de euros y un periodo aproximado de 20 meses de obras, ampliando la superficie del edificio de 3.000 metros cuadrados de uso a 6.000 metros cuadrados como nuevo equipamiento cultural para la ciudad, ha explicado César Martínez.

GÈNESIS TEATRAL

El nombre del proyecto toma el del grupo de teatro independiente Gènesis Teatral, semilla que dio origen a Focus hace 40 años y que simboliza el inicio de una nueva etapa de "crecimiento y consolidación de la visión 360º" del grupo, ha subrayado Martínez.

Gènesis supondrà la creación de un nuevo equipamiento para la ciudad con dos vertientes: un nuevo espacio de exhibición teatral pensado para acoger creaciones contemporáneas y propuestas de riesgo y una escuela superior de artes y oficios escénicos para artistas, gestores culturales y técnicos del espectáculo.

En declaraciones a los periodistas tras la presentación, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha destacado la apuesta por la formación del proyecto y ha considerado "indisociable" el binomio educación-cultura.

ESCUELA PARA 600 ALUMNOS

Cesar Martínez ha asegurado que la voluntad es crear "la mejor escuela superior de artes y oficios escénicos de todo el Estado y construir un teatro único en Europa", y ha explicado que el centro tendrá tres grandes áreas de formación: la artística, la técnica y la de gestión, con una capacidad para más de 600 alumnos.

El teatro tendrá una capacidad para 500 espectadores, incorporará dotación técnica y escénica de última generación que permita acoger producciones de todo tipo de formatos, tanto de los alumnos como de programación externa: "Os esperamos en septiembre de 2028", ha dicho Martínez.

Isabel Vidal ha asegurado que el proyecto Gènesis "es un trampolín para mirar hacia el futuro", y ha subrayado que la productora quiere seguir siendo actor protagonista de la cultura catalana.

El equipo de arquitectos que colaborará con el proyecto es el estudio Pich-arquitects Pich+Aguilera, a partir de un anteproyecto de los arquitectos Marc Espinola y Eduardo Castillo, y en el acto se ha desvelado la maqueta del futuro equipamiento.