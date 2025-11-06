Núria Cadenes gana el Premi Proa con la novela 'Qui salva una vida'

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Núria Cadenes ha ganado este jueves el 7 Premi Proa de Novel·la, dotado con 40.000 euros, con 'Qui salva una vida', un relato con el que explora una red de evasión en la comarca de la Cerdanya que tenía como ejes clave a dos capellanes para salvar a personas del nazismo.

Cadenes (Barcelona, 1970) ha explicado en rueda de prensa que es emocionante recibir un galardón como el Premi Proa y ha señalado que la novela trata sobre "gente normal que en los momentos más duros hacen simplemente lo que es correcto" y ayudan al otro sin esperar ningún reconocimiento.

La novela se inspira en la vida de su tío abuelo, el sacerdote Joan Domènech, que fue párroco en Puigcerdà (Girona) y que era una historia que la ha perseguido durante mucho tiempo: "No se por qué no la había escrito hasta ahora, quizá por pudor, por ser familia, como tampoco sé por qué la he escrito ahora".

Ha explicado que desde su posición de párroco de Puigcerdà organizó una red efectiva y diversa durante la II Guerra Mundial que consiguió atravesar por la frontera a un centenar de personas, principalmente judíos que huían del nazismo y aviadores aliados.

Lo hicieron gracias a un grupo de personas formado por monjas del hospital, estudiantes y vecinos "absolutamente normales y corrientes, que no se espera que hagan cosas extraordinarias"

Ha subrayado que la historia de la novela parte de la de su tío abuelo es el hilo principal pero que es también la de este grupo inverosímil que "en la hora decisiva actuó por decencia, por amor, por responsabilidad e hizo lo correcto".

"ES LITERATURA"

Ha querido dejar claro que se trata de una novela, "todo es cierto pero es literatura", y que no ha querido hacer una hagiografía, en un libro que trata más sobre qué hace una persona que sobre lo que es.

El jurado de esta edición ha estado formado por Xavier Pla, Mar Bosch, Anna Sáez Mateu, Vicenç Villatoro y el editor Josep Lluch, y 'Qui salva una vida' ha sido elegida entre las 26 obras presentadas esta edición al premio.

El integrante del jurado Xavier Pla ha subrayado que se trata de una novela "lírica, vibrante, guiada por una pulsión ética", y que es una reflexión sobre la responsabilidad individual y la fuerza de la compasión en medio de la tragedia.

Núria Cadenes recibe el galardón este jueves en un acto en el Museu Tàpies de Barcelona y se suma a una nómina de ganadores con Jordi Nopca, Francesc Serés, Maite Salord, Martí Domínguez, Laura Gost y Eva Comas-Arnal.