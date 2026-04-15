Núria Montserrat presenta un modelo de financiación único para el grado en Medicina de la UVic-UCC - UVIC-UCC

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha presentado este miércoles un nuevo modelo de financiación para el grado en Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), basado en préstamos condonables que se convierten en beca si el estudiante finaliza sus estudios.

En un comunicado, la UVic-UCC ha explicado que la consellera ha visitado la Facultad de Medicina en Vic (Barcelona) y que la iniciativa, que se aplicará a partir del curso 2026-27, es la "primera" de estas características en Catalunya y se enmarca en el Plan integral de los estudios de Medicina, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, reforzar la equidad territorial y fomentar la continuidad del alumnado.

El Govern destinará una aportación finalista de 4 millones de euros anuales en el marco del contrato programa 2026-27 con la Fundació Universitària Balmes, titular de la universidad.

El coste de la matrícula se reducirá aproximadamente un 44%, pasando de 13.500 a 7.560 euros anuales (sin tasas), lo que supone una bonificación de unos 6.000 euros por estudiante y curso y, en términos de crédito, el precio se reducirá de 225 a 126 euros.

EVITAR EL ABANDONO

El sistema prevé que el préstamo quede completamente condonado en caso de que el estudiante complete el grado en la UVic-UCC, una medida orientada a evitar el abandono o el traslado a otras universidades por motivos económicos.

"Creemos plenamente en políticas que mejoren el acceso en el territorio y queremos que los estudiantes finalicen sus estudios en la Catalunya Central", ha señalado Montserrat, y el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha destacado que la nota de corte del grado de Medicina en el curso 2025-26 en la universidad se ha situado en 11,865.

El presidente de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), Josep Arimany, ha afirmado que la Facultad ha alcanzando un total de 271 titulados desde su creación, el 67% de ellos de origen catalán, y ha apuntado que un 33% del alumnado se beneficia de becas de renta y excelencia propias del centro, que se complementarán con el nuevo modelo de financiación.

INCREMENTO DE PLAZAS

En el marco del mismo plan, el departamento ha anunciado un incremento de 25 plazas en el grado en Medicina de la UVic-UCC, que pasará de 115 a 140 estudiantes de nuevo acceso, con el objetivo de aumentar progresivamente el número de médicos formados en Catalunya y alcanzar una media anual de entre 80 y 110 titulados en los próximos años.

Estas nuevas plazas se suman a las que ya ofrecen la Universitat de Barcelona (UB), la Autònoma (UAB), la Pompeu Fabra (UPF), la de Girona (UdG), la Rovira i Virgili (URV), la de Lleida (UdL) y UIC Barcelona.