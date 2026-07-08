Núria Obiols (Port de Tarragona), nueva consejera de la comisión de investigación de accidentes

La directora de operaciones del Port de Tarragona, Núria Obiols - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora de operaciones del Port de Tarragona, Núria Obiols, ha sido nombrada nueva consejera de la Autoridad para la Investigación Técnica de Accidentes, informa el Port este miércoles en un comunicado.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el nombramiento del presidente y de los consejeros de la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que empezará a operar este mismo mes y se encargará de las investigaciones que ya se encuentren en curso.

El presidente del organismo será el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, mientras que los consejeros serán Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga como expertos ferroviarios, Verónica Elvira Olalla y María Teresa Lumbreras Encinas como expertas en el ámbito aéreo y Nuria Obiols Vives y Juan Andrés Pérez Pérez como expertos marítimos.