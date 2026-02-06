Obeses publica 'Pols a l'era', primer avance del disco 'L'ai al cor - Diàstole'

Portada de 'Pols a l'era'. - MÚSICA GLOBAL

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Obeses ha publicado este viernes 'Pols a l'era', el primer avance de la segunda parte ('Diàstole') de su sexto álbum, 'L'ai al cor', informa la discográfica Música Global en un comunicado.

Se trata de la primera incursión de la banda en el 'metal' extremo y se inspira en las diversas luchas "contra la agresión al territorio" y contra la pérdida de suelo agrario.

El tema cuenta con un doble bombo "penetrante", unas guitarras pesadas de fraseo eléctrico y un registro vocal que explora el sonido gutural sin perder los agudos afilados característicos de la formación.

'Diàstole', que se publicará en 2026, es la segunda parte de 'L'ai al cor', sexto álbum de la banda, cuya primera entrega ('Sístole') se publicó en 2024.

Obeses presentará el álbum con una gira que se iniciará el próximo 16 de mayo en Tona (Barcelona), pueblo que vio nacer a la banda.