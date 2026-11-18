LLEIDA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Urgell ha mantenido el cese provisional de los oficios pastorales y la prohibición del ejercicio público del ministerio al sacerdote investigado por presuntos abusos, tras concluir la investigación previa preceptiva y abrir un proceso judicial canónico.

En un comunicado, el Obispado ha asegurado que la fase de investigación previa diocesana ha constatado que "en el momento en que se sitúa el hecho denunciado (julio de 2025), la persona denunciante no mantenía ninguna vinculación con las instituciones dependientes de la Diocesis de Urgell (no era seminarista)".

Ha asegurado que, a la espera de la resolución definitiva del caso, el sacerdote continuará sujeto a las medidas provisionales impuestas, que incluyen la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal y la privación de su oficio pastoral.

El Obispado de Urgell ha puesto a disposición del denunciante asistencia profesional psicológica, "con el firme propósito de garantizarle el acompañamiento y el apoyo integral necesarios durante este proceso".

Ha afirmado que cuando el denunciante identificó al sacerdote, el 17 de octubre, se le animó a ejercer sus derechos ante las autoridades policiales y se inició la investigación previa canónica, previa a la denuncia policial presentada y la publicación de la noticia en los medios de comunicación.

La Diócesis de Urgell ha reiterado su "compromiso absoluto con la verdad, la justicia, el respeto a la dignidad de todas las personas" y la plena colaboración con las autoridades competentes.