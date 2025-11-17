Obramat es "socio preferido" del profesional de la construcción en Catalunya, según un estudio

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Obramat es "socio preferido" del profesional en su sector en Catalunya, según un estudio que la empresa analiza con motivo del Día Mundial de la Construcción este lunes.

El 'Estudio Demoscópico sobre el Sector de la Reforma y la Construcción en España', elaborado por AEI Xperience en septiembre, agrega datos de Catalunya, Baleares, Zaragoza y Huesca, ya que utiliza zonas Nielsen (que integran territorios con perfiles de mercado similares dentro de una misma área de análisis).

El estudio indica que 93% de los profesionales del sector en el noreste peninsular conoce Obramat, el 92% de los clientes valora su experiencia como buena o excelente y otro 93% de clientes lo recomienda.

Entre quienes conocen sus almacenes, casi el 23% hace compras semanalmente, y el 70% prefiere la experiencia de compra presencial, informa Obramat en un comunicado.

PROVEEDORES LOCALES

La empresa retail Obramat, dedicada a la distribución de materiales en el mercado de la construcción y reforma, suma más de 7.000 colaboradores entre sus almacenes y oficinas (más de 1.200 de ellos, en Catalunya).

Ha invertido más de 500 millones de euros desde 2006, ha abierto 38 almacenes en España y Portugal (7 en Catalunya, la comunidad con más almacenes actualmente) y prepara nuevas aperturas, como la de Girona.

La compañía colabora con proveedores locales en Catalunya, y en toda España "más del 50% de sus proveedores son de origen nacional".

EL SECTOR EN ESPAÑA

Obramat ha destacado que la construcción sigue siendo un pilar económico en España, con previsiones que indican un crecimiento superior al 4% en 2025, superando el ritmo estimado del PIB estatal (2,9%): "Este avance responde al fuerte empuje de la obra nueva y la rehabilitación".

El mercado de reformas (motivadas por estética y confort, pero también por eficiencia energética) también tiene un crecimiento sostenido: para este año se estiman 1,85 millones de intervenciones (+1,6%), con un gasto medio por hogar en materiales de unos 1.261 euros, y el espacio de reforma preferido es el baño, seguido de la cocina.

La compañía también constata retos estructurales: la valoración social (el 72% de profesionales de las comunidades del estudio considera que no se valora lo suficiente); la falta de mano de obra cualificada (el 41% dice que es el gran obstáculo para hacer crecer su actividad), y la dilación de plazos para permisos y gestiones administrativas.

Pese a esos retos, la compañía considera que "España se mantiene como uno de los mercados más dinámicos de Europa".