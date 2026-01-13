Las obras del nuevo CAP del barrio de Sant Miquel de Olot (Girona) entran en la "recta final"

Visita de la consejera Pané al nuevo CAP de Olot junto con el alcalde de Olot, Agustí Arbós - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha visitado este martes las obras del CAP del barrio de Sant Miquel de Olot (Girona), que se encuentran en la "recta final", con una inversión de 5.176.035,90 euros, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

Pané ha afirmado que "se trata de un equipamiento esperado, que permite mejorar significativamente las instalaciones existentes y dotar a la atención primaria mas espacio para acoger nuevos servicios".

Por el otro lado, el alcalde de Olot, Agustí Arbós, ha asegurado que "el equipamiento es un hito histórico para el barrio de Sant Miquel y para la ciudad, porque se trata de un centro de salud de primer nivel largamente reivindicado".

La previsión es que las obras terminen durante el primer trimestre de este 2026, tras lo que se equipará el edificio y se harán las gestiones necesarias para ponerlo en marcha en verano de 2026.

El nuevo centro de atención primaria, del que se empezaron las obras en mayo de 2024, tendrá una superficie de 1.917,24 metros cuadrado, distribuidos entre subterráneo, planta baja, tres plantas piso y la cubierta.

Se entrará al edificio por la planta baja, donde estará la recepción y la zona administrativa, mientras que la primera planta acogerá el área de medicina general, pediatría y comadrona.

En la segunda planta habrá servicios de medicina general, odontología y consultas polivalentes y en la tercera se ubicará el Centro de Día de Salud Mental.