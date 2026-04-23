Las obras del Premio Aena protagonizan Sant Jordi en el Aeropuerto de Barcelona

Celebración de Sant Jordi en el Aeropuerto de Barcelona - AENA

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana ocupan este jueves un "espacio destacado" en las librerías del Aeropuerto de Barcelona con motivo de la Diada de Sant Jordi, informa la empresa en un comunicado.

Tanto la obra ganadora del Premio Aena de Narrativa, 'El buen mal', como las novelas finalistas 'Ahora y en la hora', 'Marciano', 'Los ilusionistas' y 'Canon de cámara oscura', se ofrecen en las tiendas del aeropuerto con el habitual descuento del Día del Libro; los clientes reciben una rosa con sus compras y pueden obtener otros obsequios, como tote bags y marcapáginas.

Las actividades de celebración incluyen, por segundo año consecutivo, la instalación de un banco en forma de libro abierto en el Sky Centre de la Terminal T1, donde los pasajeros pueden sentarse y capturar "momentos especiales" con fotografías.

Asimismo, los viajeros pueden disfrutar a lo largo del día de diferentes actuaciones en ambas terminales a cargo de un grupo de 'Gegants'.

Estos elementos, identificativos de la cultura popular catalana, desfilarán por el aeropuerto acompañados de un grupo de músicos "que llenarán de ritmo la celebración".