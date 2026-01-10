Las obras de prolongación de la L8 en Barcelona afectarán al tráfico desde el próximo lunes

Obras de prolongación de la L8 - GOVERN

La nueva fase de las obras de prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que se iniciará el lunes 12 de enero obligará a cortar el tráfico en la calle Diputación entre las de Llança y Tarragona, informa el Govern en un comunicado este sábado.

Por un lado, comenzarán las tareas previas al montaje de la tuneladora en el pozo de ataque de la Gran Via de les Corts Catalanes, y a partir de febrero, se pondrán en marcha los trabajos de excavación de la galería subterránea que conecta este punto con la zona logística del parque de Joan Miró.

Como consecuencia de ello, el tráfico se desviará por las calles Entença y Calàbria hacia Aragó hasta Tarragona para poder llegar a plaza España, y los vecinos y vehículos de emergencia podrán acceder hasta la calle Llança.

En cuanto a la circulación con bicicleta, se ha habilitado un nuevo carril bici bidireccional en el tramo que comprende la calle Llança entre Diputació y Gran Via, que tendrá continuidad por la zoan de montaña de Gran Via y por la acera de la calle Tarragona hasta Diputació.

Por otro lado,a partir del 26 de enero se ampliará la opupación del ámbito del pozo de ataque de la Gran Via hasta la calle Vilamarí.

Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona ha activado un equipo de informadores a pie de calle que durante todo el mes de enero informarán a la ciudadanía sobre las afectaciones y las alternativas de movilidad, primero cerca de la calle Diputació, y posteriormente en la calle Vilamarí.