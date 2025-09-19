Las obras de la terminal intermodal Guadalajara-Marchamalo del Port de Tarragona acabarán en octubre

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà - PORT DE TARRAGONA

La sexta edición del Rail Day sitúa a Tarragona como nodo logístico estratégico

TARRAGONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha anunciado que las obras de la terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo acabarán a principios de octubre.

Lo ha dicho en la sexta edición del Rail Day, una jornada organizada por el Port de Tarragona que ha reunido a expertos del mundo logístico y ferroviario, según ha informado este viernes en un comunicado.

La terminal intermodal, cuya finalización de las obras estaba prevista inicialmente para el primer semestre del año, es uno de los proyectos estratégicos que está desarrollando el Por de Tarragona para potencia el ferrocarril.

Además de la puesta en marcha de Guadalajara-Marchamalo, la infraestructura está invirtiendo en la terminal de La Boella, así como en la nueva Zona de Actividades Logísticas (ZAL), entre otros proyectos.

JORNADA

Durante el Rail Day, expertos del sector ferroviario han debatido sobre los retos y las oportunidades de la llegada del ancho internacional a Tarragona, que será operacional en 2026.

El evento ha estado dividido en dos bloques, el primero de ellos ha abordado la situación actual y la llegada del ancho de vía estándar, mientras que el segundo ha debatido sobre el transporte de vehículos sobre vías.