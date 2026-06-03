Las obras de los túneles del Garraf de Rodalies acabarán el próximo lunes: "Estamos satisfechos"

Paneque y Santano en los túneles del Garraf de Rodalies - GOVERN

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que se están llevando a cabo en los túneles del Garraf de Rodalies se darán por finalizadas el próximo lunes, antes de lo previsto: "Estamos satisfechos".

En una visita a las obras este miércoles por la tarde, junto al secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, ha afirmado que las obras de los túneles son "tan molestas como necesarias" para un sistema de Rodalies eficiente y fiable.

Asimismo, ha reivindicado que las actuaciones "han tenido un nivel de exigencia técnica elevadísimo", consistentes en el tratamiento, reparación y protección de los elementos de la infraestructura, así como en las mejoras de un paso inferior hacia Sitges (Barcelona).

La intervención principal ha sido la reparación de una estructura de hormigón armado gravemente afectada por la corrosión marina, que ha requerido la construcción de nuevos elementos estructurales, y en paralelo se han saneado y reparado las placas prefabricadas de hormigón que conforman el techo del túnel.

"Con las obras del túnel del Garraf finalizadas, pronto se podrá restablecer el servicio ordinario anterior al cierre, tanto en los regionales como en el R2 Sur", ha explicado Paneque, que ha afirmado que pasarán unos días o semanas hasta restablecerse totalmente.

SANTANO

Por su parte, Santano ha afirmado que las obras, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros, "tienen que permitir reducir de manera significativa la probabilidad de incidencias que puedan afectar al servicio".

También ha explicado que el Ministerio, a través de Adif, está ultimando las obras de reparación y refuerzo estructural que está ejecutando en la línea de ancho convencional Madrid-Barcelona, en el entorno de Sitges, Aiguadolç y Garraf.

Estas actuaciones, iniciadas el 15 de marzo, han comportado desde entonces la circulación por vía única entre Garraf y Sitges, con el objetivo de garantizar la seguridad y la continuidad del servicio mientras se realizan los trabajos.