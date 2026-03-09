Occident lanza seguros de Vida Sénior para clientes de entre 60 y 75 años

Archivo - Logo de Occident en la sede de Grupo Catalana Occidente en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Occident ha ampliado su oferta de seguros de vida con el lanzamiento de pólizas para personas de entre 60 y 75 años, informa en un comunicado este lunes.

Se trata de un seguro de vida individual, anual renovable, que "nace con el objetivo de aportar tranquilidad a este colectivo y a sus familias".

Combina la protección económica en caso de fallecimiento, con coberturas ante hospitalización y accidentes, la posibilidad de solicitar un anticipo en caso de enfermedad terminal e incorpora servicios de orientación médica, jurídica y ayuda en la gestión de trámites.

Vida Sénior incorpora la cobertura de Accidentes Sénior, que prevé indemnizaciones por fracturas, quemaduras, pérdidas sensoriales, amputaciones o traumatismos graves.

Además, incluye servicios gratuitos de orientación médica por teléfono o videollamada, asesoramiento jurídico telefónico y apoyo en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones.