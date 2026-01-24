Ocho carreteras cortadas por nieve en Catalunya

Archivo - Nieve en el techo de un coche, a 20 de enero de 2023, en Esterri d’Àneu, Lleida, Catalunya (España). - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho carreteras están cortadas en Catalunya este sábado a causa del temporal del nieve en el territorio y en otras 18 es obligatorio el uso de cadenas.

Según datos del Servei Català de Trànsit recogidos por Europa Press hay cuatro carreteras cortadas en la provincia de Barcelona: La B-221 en Montmaneu; la BV-4031 entre Castellar de n'Hug y Toses y la BV-5301 entre Montseny y Brull.

Además, en Tarragona están cortadas tres carreteras: la T-700 entre la Espluga de Francolí y Prades; la TV-7004 entre Ulldemolins y Vallclara y la TV-7005 en Vilanova de Prades, mientras que en Girona están cortadas la GI-651, entre Palau-Sator y Pals y la GIV-5201, entre Arbúcies y Viladrau.

ACTUACIONES DE BOMBERS

Bombers de la Generalitat se ha desplazado con cinco dotaciones a la BV-4031 en Castellar de n'Hug, donde algunos vehículos habían quedado atrapados, según ha informado el cuerpo vía X.

Ante la cantidad de nieve no han podido acceder a la zona en helicóptero, por lo que los bomberos equipados con esquís se han tenido que aproximar por tierra.