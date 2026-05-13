Ocho empresas catalanas exploran alianzas comerciales en Vietnam, Tailandia e Indonesia

Reunión de Acció con las empresas en Ho Chi Minh, en Vietnam - CÁMARA DE SABADELL

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho emrpesas catalanas participan en una misión comercial organizada por la Cámara de Sabadell (Barcelona) para explorar sectores estratégixos y genererar alianzas empresariales en Vietnam, Tailandia e Indonesia del 11 al 20 de mayo.

Esta misión se enmarca en el Pla d'Acció Internacional 2026 (PAI'26) del Consell de Cambres de Catalunya y de Acció --la agencia por la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo--, informa la Cámara de Sabadell este miércoles en un comunicado.

La delegación está formada por ocho empresas de los sectores de sistemas de trazabilidad digital y física, vino y cava, complementos alimentarios, maquinaria industrial, químico y papel.

Durante la misión, las empresas participantes tendrán unas 70 reuniones con empresas locales de estos mercados del sureste asiático, con el apoyo de la Oficina Exterior de Catalunya en Singapur.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar la internacionalización de las empresas catalanas, identificar nuevos socios comerciales y "reforzar la presencia empresarial catalana en una de las regiones con mayor dinamismo económico y proyección de crecimiento del mundo".