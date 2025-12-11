El ocio nocturno catalán (Fecasarm) prevé una ocupación del 90% en fiestas de fin de año - FECASARM

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) prevé que el ocio nocturno cuente con una ocupación media del 90% en las fiestas de fin de año, informa en un comunicado este jueves.

La patronal del ocio nocturno sostiene que las previsiones son "muy buenas", dado que la venta de entradas anticipadas está yendo a muy buen ritmo y aquellas que se pusieron a la venta durante el primer y segundo tramo con precios más reducidos prácticamente se han agotado, en sus palabras.

En cuanto a los precios de las entradas, éstos se mantienen en líneas muy similares a los del pasado año, con variaciones mínimas según el tipo de local y la oferta incluida.

Actualmente, las entradas anticipadas oscilan entre los 15 euros, las más económicas, y los 100 euros las más caras, situándose el precio medio más habitual en torno a los 30 euros, con una consumición incluida.

Asimismo, los precios de las tablas VIP también se mantienen estables respecto al año anterior, con opciones que van desde los 250 euros hasta los 20.000 euros en los paquetes premium para grupos mayores de hasta 15 personas.

CENAS DE EMPRESA Y FIN DE SEMANA LARGO

El presidente de la Associació Front Marítim Barceloneta y de la Fecasarm, David López, ha explicado que, este diciembre, las cenas de empresa "han registrado una alta ocupación, con precios medios entre 35 y 60 euros por persona, generando un impacto económico muy positivo para bares y restaurantes y, de rebote, para las discotecas".

Ha añadido que este año Navidad y Sant Esteve coinciden con un fin de semana largo, por lo que se espera que la afluencia "sea aún mayor y que los locales puedan aprovechar varios días consecutivos de actividad intensa".