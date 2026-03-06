El ODEE de la Cámara de Barcelona alerta de desigualdades de género crecientes en TIC y salud

La directora del Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cámara de Barcelona, Carme Poveda - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cámara de Barcelona, Carme Poveda, ha alertado este viernes de desigualdades de género crecientes en el sector de las TIC (matriculaciones universitarias, ocupación TIC y en R+D en empresas) y en el ámbito de la salud (las mujeres viven más años con mala salud, toman más medicamentos y sufren más ansiedad).

Es una de las conclusiones de la actualización del estudio 'Indicadores de igualdad de género de Catalunya 2025' de la entidad, que incluye una comparativa con las cuatro ediciones anteriores (2015, 2017, 2020 y 2023).

El estudio analiza 31 indicadores que se agrupan en 6 bloques: formación; mercado de trabajo; sector TIC y R+D; Condiciones de vida; Salud y Empoderamiento.

En el apartado de formación, los indicadores señalan que las jóvenes tiene menos fracaso escolar que los chicos y que el 58% de titulaciones universitarias las obtienen las mujeres frente a un 42% de los hombres, y el diferencial en la última década se ha ampliado dos puntos.

Sin embargo, esta mayor formación no se ha traducido en una reducción de las desigualdades en el mercado laboral, ya que siguen teniendo menos presencia que los hombres --un 47%--, tienen la mayoría de los contratos a jornada parcial --un 67%-- y siguen teniendo una brecha salarial por hora del 9,3%, si bien los dos últimos indicadores han mejorado los últimos años.

El capítulo de las TIC es el que presenta mayores desigualdades de género dado que sólo un 26% de mujeres cursan carreras de informática o ingeniería --sólo cuatro puntos más que en 2015--, y también tienen poca presencia en empleos del sector --27%--, pese a ser uno de los que presenta mejores perspectivas de crecimiento en el futuro.

El bloque de condiciones de vida destaca el diferencial entre la tasa de riesgo de pobreza femenina y masculina, que aumenta en el caso de las familias monoparentales; que el 85% de las excedencias laborales para cuidado de hijos o familiares el año pasado las pidieron mujeres, y que la diferencia entre la pensión media de un hombre y una mujer es de un 23,9%.

Dentro del apartado de salud, se visibiliza que, aunque las mujeres viven más que los hombres (86,7 años), 17 de estos serán no saludables frente a los 12 de ellos, y en base a los resultados de la Enquesta de Salut de Catalunya de 2024, el 74% de ellas consumen fármacos frente al 65% de los hombres y también presentan más trastornos de ansiedad y depresión.

En el ámbito del empoderamiento, que se traduce en la presencia de mujeres en puestos de decisión e influencia, se concluye que la paridad ha avanzado en política por el impulso de las leyes, y que en las empresas, las mujeres ocupan el 47% de los puestos de dirección asalariados y un 35% si son autónomas, y que se mantiene pero se reduce la diferencia de la brecha salarial.

Según Poveda, las cifras visibilizan que las mujeres siguen ocupando cargos de segundo nivel, los que mantienen las organizaciones, lo que demuestra que "el techo de cristal se desplaza pero no se rompe".

Las mujeres también siguen teniendo menor presencia en los consejos de administración de empresas --un 37%-- y juntas directivas; que en las cátedras universitarias representan un 28% y que, en el ámbito de las startups tecnológicas, captan sólo el 19% de la inversión.

"EVOLUCIÓN LENTA PERO POSITIVA"

En conclusión, Poveda ha explicado que el estudio muestra que se está avanzando "con una evolución positiva pero lenta" en la última década, si bien hay un comportamiento heterogéneo por ámbitos.

"La igualdad requiere leyes, empresas con propósito y la sociedad civil debe empujar" junto con la educación, ha recalcado la directora del ODEE, acompañada de la presidenta de la entidad, Sílvia Bach, de la presidenta de honor, Anna Mercader, y del presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu,

Para Santacreu, es necesario reflexionar sobre estas cuestiones porque es "una barbaridad no aprovechar el 50% del talento femenino, que debe tener acceso a cualquier ámbito de actividad en igualdad de condiciones y en la misma propoción que los hombres".