La Oficina de Finançament de Cecot tramita 4,9 millones en financiación en 2025

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BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Finançament de Cecot cerró 2025 habiendo tramitado 4,9 millones de euros en financiación a 21 empresas, a través de instrumentos públicos y privados, informa en un comunicado este miércoles.

Durante el año, el servicio ha registrado 111 consultas y peticiones de asesoramiento y tramitación, con el objetivo de acompañar a empresas y autónomos en la definición de su estructura financiera.

Las actuaciones se han concentrado en tres líneas: financiación para la creación y el crecimiento de startups; apoyo a microempresas y pymes en la relación con la banca, y búsqueda de financiación a largo plazo para proyectos internacionales.