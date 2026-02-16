La Oficina de igualdad de trato y no discriminación de la Generalitat recibió 425 denuncias en 2025

A secretaria de Igualdad de Derechos y No discriminación Gina Pol y la directora general de Derechos Humanos y Lucha contra los discursos del odio Noa Monràs, en el Parlament - GOVERN

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de igualdad de trato y no discriminación de la Generalitat recibió en 2025 un total de 425 denuncias, lo que representa un incremento del 21% respecto a las 350 del año anterior, informa este lunes la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat en un comunicado.

Lo han explicado la secretaria de Igualdad de Derechos y No discriminación, Gina Pol, y la directora general de Derechos Humanos y Lucha contra los discursos del odio, Noa Monràs, en una comparecencia en el Parlament.

Han destacado la labor del departamento para consolidar un modelo de protección integral que pone el foco en el acompañamiento a las víctimas, la prevención y la transformación de las estructuras que generan desigualdad en Catalunya.

El informe de 2025 consolida la tendencia creciente, ya que en 2023 había recibido 282 denuncias, y ha dicho que es especialmente relevante que 290 de los 425 expedientes han sido iniciados directamente por las propias víctimas.

Este año, el departamento ha implementado un sistema más exhaustivo de clasificación, permitiendo desglosar los ejes de discriminación con mayor detalle, y se ha desplegado una lista de 32 subejes técnicos, como la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, la lesbofobia o la discapacidad intelectual, que permiten a los profesionales "un análisis más fino".

La oficina ha optimizado el trámite de denuncia con un nuevo formulario web que corrige errores técnicos e incorpora la perspectiva de la interseccionalidad, recogiendo si una víctima sufre múltiples motivos de discriminación cruzados en un mismo caso.

RACISMO INMOBILIARIO

Monràs ha presentado también el 'Informe para la transformación antirracista del ámbito de la vivienda', un diagnóstico monográfico que tiene como objetivo dotar a las administraciones públicas de un marco común y criterios claros para actuar contra la exclusión residencial.

El estudio concluye que el racismo inmobiliario "no es un hecho aislado, sino una práctica estructural y generalizada en el mercado de alquiler catalán" que vulnera el derecho de determinados colectivos.

El informe pone de manifiesto que el origen nacional o la apariencia física actúan como "un predictor independiente de exclusión", y que personas con solvencia económica acreditada, nóminas altas y contratos indefinidos padecen el rechazo sistemático de los intermediarios por su acento o apellidos.

El departamento ha asegurado que la lucha contra esta discriminación "requiere transitar de la 'neutralidad formal' hacia una igualdad sustantiva", y ha dicho que ello implica que la labor de la oficina no se limita a la potestad sancionadora.