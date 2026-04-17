Olesa de Bonesvalls (Barcelona) acoge una exposición sobre el consumo responsable de agua

Imagen de la exposición 'Operació Aigua' - VEOLIA

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Olesa de Bonesvalls (Barcelona) acoge hasta el 20 de abril la exposición itinerante 'Operació Aigua', una iniciativa de Veolia que busca concienciar a la ciudadanía sobre la situación actual de los recursos hídricos y la futura disponibilidad, así como el impacto de las acciones de la sociedad en el medio natural.

La muestra didáctica cuenta con el apoyo del ayuntamiento del municipio, y se enmarca en el proyecto A-MEDI de la compañía para modernizar y digitalizar el ciclo del agua, informa Veolia este viernes en un comunicado.

La responsable de cliente de la zona Penedès-Garraf de Veolia, Ona Ruiz, ha explicado que la exposición ayuda a entender la situación actual y futura de la disponibilidad del agua, así como las acciones que puede llevar a cabo la sociedad "en un formato didáctico y cercano, pensado para el conjunto de la ciudadanía".