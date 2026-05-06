Oliu (Sabadell) señala la ambición de "ser el mejor banco de empresas de España"

El consejero delegado saliente de Banco Sabadell, César González-Bueno, y el presidente, Josep Oliu - EUROPA PRESS

Dice que Armengol aporta "capacidad de liderazgo y amplia experiencia"

SABADELL (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha señalado que la ambición de la entidad es "transformar el banco, conseguir resultados satisfactorios para sus accionistas y ser el mejor banco de empresas de España".

Lo ha dicho en la Junta General de Accionistas, que se celebra en Fira de Sabadell (Barcelona), y en la que también han participado el consejero delegado saliente, César González-Bueno, y el consejero delegado entrante, Marc Armengol.

Oliu ha dicho que estos retos "no serán menores", y ha subrayado que la entidad es el cuarto grupo bancario de España y que es rentable, solvente y consolidada.

Por otro lado, ha agradecido a los accionistas el fracaso de la OPA de BBVA --que alcanzó el 25,47% de aceptación--: "Esta decisión motiva a todos a esforzarnos más, si cabe, en beneficio de nuestros accionistas, clientes y empleados".

Ha apuntado que el rechazo a la OPA se suma a otros hitos alcanzados en 2025, como la vuelta de la sede social del banco a Sabadell, la presentación del plan estratégico 2025-2027 y la venta de TSB a Banco Santander.

ARMENGOL Y GONZÁLEZ-BUENO

Oliu ha destacado el amplio conocimiento del negocio bancario, en general, y de los aspectos tecnológicos y organizativos, en particular, de Armengol, que ha recordado que hasta el momento era consejero delegado de TSB.

Ha añadido que el nuevo consejero delgado aporta "capacidad de liderazgo y amplia experiencia en el banco y en el grupo internacional".

"Marc asume la gestión del banco con un equipo de profesionales comprometidos con la entidad, que han demostrado saber navegar en entornos complejos y turbulentos y lograr un magnífico desempeño", ha destacado el presidente del banco.

Ha agradecido el trabajo de González-Bueno, del que ha dicho que "ha llevado a cabo una profunda transformación del banco y una magnífica gestión".

"Ha conseguido unos excelentes niveles de rentabilidad y solvencia, así como una fuerte revalorización de la acción", ha afirmado.

GEOPOLÍTICA

Oliu ha destacado que los resultados del banco en 2025 "tienen especial mérito" por el contexto internacional actual, que ha definido de complejo e incierto.

Ha explicado que 2026 tenía unas perspectivas favorables, pero que el conflicto de Oriente Medio, del que ha dicho que, por el momento, "resulta difícil valorar su duración e impacto".

En todo caso, ha subrayado que el sector bancario español "ha llegado a este momento con gran solidez" y que ha fortalecido las métricas clave.