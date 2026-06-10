Omella agradece la visita del Papa: "Una buena semilla que queda sembrada en nuestros corazones"

Detalle de la Torre de Jesucristo durante la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha agradecido al papa León XIV su visita a Catalunya: "Su presencia, sus gestos y sus palabras son ciertamente una buena semilla que queda sembrada en nuestros corazones".

En unas breves palabras en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí ha tenido también unas palabras de agradecimiento a su predecesor, Lluís Martínez Sistach, por su papel en la continuación de la Sagrada Familia.

"Somos conscientes de que nos toca vivir tiempos recios, pero no queremos ser agoreros de desastres, sino sembradores de esperanza", ha subrayado.

Ha afirmado que la basílica de la Sagrada Familia y la Torre de Jesucristo que el Papa bendecirá animan "a alzar la mirada hacia la luz que proyecta esta torre culminada por la cruz de Cristo", y ha subrayado que el testimonio de la vida y obra de Gaudí impulsa a avanzar sin desanimarse.

IGLESIA "ABIERTA Y ACOGEDORA"

"Queremos ser Iglesia abierta y acogedora, Iglesia misionera, Iglesia hospital de campaña, como nos proponía el papa Francisco, de feliz memoria, y como nos ha recordado también usted", ha afirmado el cardenal.

"Gracias de todo corazón y que la semilla que usted ha sembrado en nuestra tierra produzca mucho fruto", ha concluido Omella, y ha agradecido la fuerza que les ha dado en esta visita, que continúa ahora en las Islas Canarias.