Omella lamenta "profundamente" la víctima mortal en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona)

El tren accidentado, a 21 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). Ayer descarriló un tren de Rodalies por culpa de la caída de un muro de contención. El accidente dejó un fallecido, el maquinista, y numerosos heridos.

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha lamentado "profundamente" la víctima mortal en el accidente ferroviario de Gelida, en la diócesis hermana, en sus palabras, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

En un mensaje en la cuenta de Instagram de la Archidiócesis de Barcelona recogido por Europa Press, Omella asegura que no olvida "tampoco el terrible accidente de esta semana en Adamuz, en la diócesis de Córdoba".

"Rezo por las personas muertas, los heridos y todos sus familiares", añade en el comunicado.