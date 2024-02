Omella no comparece en la comisión del Parlament, que lo eleva a la Mesa para su traslado a Fiscalía

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de investigación del Parlament sobre la pederastia en la Iglesia elevará a la Mesa del Parlament la nueva incomparecencia del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, para que "dé cuenta al Ministerio Fiscal, a los efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder".

Lo ha explicado este viernes al inicio de la sesión de la comisión su presidenta, Susanna Segovia (comuns), tras constatarse que por segunda vez no han comparecido Omella, el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Enric Termes, y el presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, Santiago Bueno, y ha señalado que se iniciarán los trámites para trasladarlo a la Mesa del Parlament.

Segovia ha señalado que lo trasladará en aplicación del artículo 68.3 del reglamento del Parlament, y ha lamentado que los tres comparecientes no hayan considerar su presencia en la comisión "suficientemente importante".

Omella, Termes y Bueno no acudieron el lunes 29 de enero a su primera citación como testimonios en la comisión y fueron citados de nuevo para este viernes, volviéndose a producir su incomparecencia.

El cardenal Omella envió una carta la semana pasada a la presidenta del Parlament, Anna Erra, en la que expresaba que los obispos de la Conferència Episcopal Tarraconense han decidido "de forma unánime y expresa" que no comparezca.

Segovia ha lamentado que no hayan acudido a la comisión para ofrecer su punto de vista, ha dicho que "la citación no era de presunta culpabilidad" y ha dicho que el hecho de que la Iglesia haya abierto procesos para investigar presuntos abusos no es excusa para no comparecer.

Los grupos parlamentarios de ERC, Junts y comuns han apoyado la decisión de la presidenta de la comisión de trasladar a la Mesa del Parlament para que informe de ello a Fiscalía y esta "pueda tomar las responsabilidades penales que puedan corresponder".