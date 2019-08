Òmnium coloca esposas de cartón en trenes de Rodalies en una campaña por los presos del 1-O

Publicado 14/08/2019 14:53:30 CET

Camapaña de verano de Òmnium destinada a turistas - ÒMNIUM

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La entidad soberanista Òmnium Cultural ha colocado esposas de cartón en algunos trenes de la L1 de Rodalies con mensajes en inglés denunciando la situación de los políticos encarcelados por impulsar el 1-O.

La campaña que comenzó "hace unos días", según fuentes de la entidad, lanzaba el mensaje contra la prisión provisional en inglés, en la línea de Rodalies que va desde Barcelona a las playas del Maresme, ya que va destinado a los turistas.

Òmnium ha lanzado un vídeo con la acción y el mensaje: 'En la playa hace un sol de justicia. En la cárcel una sombra de injusticia'; y en las esposas se puede leer el mensaje en inglés 'Did you know that are political prisioners in Spain?' (Sabías que en España hay presos políticos).

Además, se acompaña ese mensaje con el enlace de una web a través de la que los usuarios pueden firmar por la libertad de los encarcelados --la web de Òmnium singforcatalonia.com que a las 14 horas de este miércoles contaba con 27.622--.

Ésta no es la única acción que Òmnium ha realizado este verano: el 26 de julio la entidad puso en marcha esta otra campaña de verano que consistía en hacer circular por una treintena de municipios turísticos catalanes un autobús con el lema 'Ho tornarem a fer' (Lo volveremos a hacer).

La voluntad de Òmnium con esta acción es "denunciar la regresión democrática que se vive en el Estado y reafirmar el compromiso de la entidad en la defensa y el ejercicio de los derechos fundamentales".

La campaña del autobús se alargará hasta el 25 de agosto y pretende "llegar a los turistas de diferentes puntos del Estado e internacionales que visiten Catalunya durante el mes de agosto".