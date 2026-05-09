Once bodegas catalanas promocionan sus vinos en Shenzhen y Hong Kong (China)

Presentación en Shenzhen (China) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Once bodegas catalanas participan esta semana en una misión empresarial en Shenzhen y Hong Kong (China) para promocionar sus vinos y espumosos en el mercado asiático, según ha informado el Govern este sábado en un comunicado.

La misión ha arrancado este sábado en Shenzhen con una presentación ante más de 70 importadores, distribuidores, sumilleres, restauradores y profesionales del canal Horeca, mientras que el lunes continuará en Hong Kong con encuentros previstos con más de 40 especialistas del sector.

El programa combina catas profesionales, reuniones entre bodegas y agentes locales, visitas a establecimientos especializados y 'masterclasses' sobre vinos y espumosos catalanes de distintas denominaciones de origen.

La directora de las Oficinas Exteriores de Comercio e Inversiones de ACCIÓ en China, Madrona Marcet, ha explicado lo que supone: "El mercado asiático muestra oportunidades de crecimiento en los segmentos premium y superpremium".

La misión, que entra en el programa Catalan Wines de ACCIÓ, cuenta con las bodegas Alsina & Sardà, Casa Mariol, Celler Kripta, Celler Germans Balart, Celler Marco Abella, Celler Pallarades, Clos Alkio, Covides, Mastinell, Parés Baltà y Vall Llach.