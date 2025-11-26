Una ONG de Tarragona impulsa el primer centro de Simulación Clínica de Guinea Ecuatorial

El nuevo centro de Simulación Clínica en Guinea Ecuatorial. - ICS

La ONG para el desarrollo Más Que Salud (+QSalud), presidida por el cirujano digestivo del Hospital Joan XXIII de Tarragona Robert Memba, ha impulsado el primer centro de Simulación Clínica de Guinea Ecuatorial.

El proyecto ha contado con un equipo de 21 cooperantes procedentes de varios centros catalanes y con la colaboración de la Universitat Afroamericana de África Central (AAUCA), informa el Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicado de este miércoles.

El centro, inaugurado la semana pasada, cuenta con tecnología "de última generación" y permitirá que estudiantes y profesionales sanitarios puedan adquirir competencias clínicas avanzadas en un entorno seguro y altamente realista.

La pediatra del CAP El Morell (Tarragona) Carme Climent ha sido una de las responsables de preparar y dirigir las sesiones formativas, centradas en la creación de escenarios clínicos, el manejo de equipamientos de simulación y las metodologías docentes.

El rector del AAUCA, Paulo Speller, destacó durante el acto de inauguración que la puesta en marcha del centro supuso "un paso adelante" para formar futuros profesionales alienados con estándares internacionales y con una mejor preparación para la práctica asistencial.

El viceministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial, Antonio Martín Elo Elo, reiteró el apoyo del gobierno a iniciativas "que modernizan el sistema y refuerzan la seguridad del paciente".