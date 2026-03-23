La ONU incorpora en su red de salud infantil a la Unidad Pediátrica de la Garrotxa (Girona)

Explicación del cambio climático a un grupo de alumnos - DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT

GIRONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de Unicef, han incorporado a la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la Garrotxa (Girona) a una red internacional centrada en la protección de la salud infantil frente a factores ambientales, según ha informado mediante un comunicado el Departamento de Salud de la Generalitat.

Se trata del Children's Environmental Health Collaborative, una iniciativa que agrupa a 64 entidades de todo el mundo, entre ellas instituciones sanitarias, organizaciones internacionales y centros de investigación, y a la que esta unidad se suma como primer miembro español.

La incorporación responde a su trabajo en la atención a niños y familias afectadas por riesgos ambientales, así como en la investigación sobre cómo el cambio climático y la contaminación influyen en la salud infantil y en la elaboración de orientaciones para prevenir estos efectos.

La consellera de Salud, Olga Pané, ha reivindicado la incorporación: "Esta acreditación internacional pone en valor el trabajo realizado en un ámbito cada vez más relevante como es la relación entre entorno y salud, especialmente en la infancia".

Las unidades de salud medioambiental pediátrica se centran en la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud relacionados con factores ambientales, especialmente en la población infantil.