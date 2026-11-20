El satélite 6GStarLab - OPEN COSMOS

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Open Cosmos ha diseñado y operado el satélite que ha posibilitado "la primera conexión 5G directa vía satélite de Europa", en un proyecto liderado por i2CAT.

En un comunicado este viernes, la empresa ha explicado que el satélite 6GStarLab ha permitido establecer "por primera vez en Europa" una conexión 5G NR-NTN directa y estable mediante un satélite regenerativo.

Ha añadido que el hito demuestra "el potencial de los satélites de nueva generación en órbita baja" para complementar las redes terrestres y llevar conectividad a zonas remotas afectadas por emergencias y desastres naturales.

Además, ha dicho que la misión "consolida" su capacidad para desarrollar infraestructuras espaciales avanzadas y contribuir al desarrollo de tecnologías estratégicas para la autonomía tecnológica europea.

El ceo de Open Cosmos, Rafel Jordà, cree que demuestra lo que se puede lograr cuando se combinan "capacidad industrial, tecnología espacial y excelencia investigadora".