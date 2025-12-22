OpenWealth (Grupo CaixaBank) supera los 10.000 millones de euros bajo supervisión

La directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, y la directora general de OpenWealth, Marta Alonso, junto con el Comité consultivo de OpenWealth. - CAIXABANK

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consultoría patrimonial independiente para clientes de muy altos patrimonios y family offices de Grupo CaixaBank OpenWealth ha superado los 10.000 millones de euros bajo supervisión y los objetivos previstos para el cierre de 2025 tanto en patrimonio supervisado como en número de clientes, informa el banco en un comunicado este lunes.

La cifra, que era el objetivo para cierre del año, se alcanzó en octubre, y a cierre de noviembre se había elevado hasta los 10.667 millones, un 37% más que un año antes.

El número de clientes en noviembre era de 60, un 26% más que un año antes, y superando el objetivo de 50 clientes, cifra que la entidad tenía en como objetivo para cierre de 2026.

"Así, la filial de CaixaBank se refuerza no solo como la mayor consultora patrimonial para clientes de muy altos patrimonios (UHNW, en sus siglas en inglés) sino también como el mayor servicio de multifamily office de España", ha asegurado la entidad.

La directora general de OpenWealth, Marta Alonso, ha explicado que el crecimiento es "el reflejo de una visión estratégica y de una propuesta de valor absolutamente independiente y diferencial".