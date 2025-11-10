La operación de plantas químicas centra los talleres URV-AEQT de la Semana de la Ciencia 2025 - AEQT

TARRAGONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La operación de plantas de producción química ha centrado la nueva edición de los talleres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) que se realizan en el marco de la Semana de la Ciencia 2025.

Durante las tres próximas semanas, hasta 1.700 alumnos de primaria y secundaria de 27 centros educativos del Camp de Tarragona participarán en estas actividades, que empezaron el 3 de noviembre y tendrán lugar hasta el día 21 del mismo mes, informa la asociación en un comunicado este lunes.

Esta iniciativa, que la URV y la AEQT ofrecen desde 2014, tiene como finalidad aproximar a los jóvenes a contenidos relacionados con la química y la tecnología de una manera sencilla y atractiva, para que conozcan las aportaciones de la química a la calidad de vida de las personas y al medio, y despertar vocaciones científicas.

En la edición de este año, el alumnado trabajará en la programación informática de algunas operaciones básicas de una planta de producción como, por ejemplo, activar un motor o llenar un depósito con un sensor de ultrasonidos utilizando mBlock, una placa Arduino y varios complementos y sensores.

Destaca el taller 'Mi fábrica de acuarelas', relacionado genéricamente con la operación de plantas de producción química, que se concreta en forma de una planta piloto de producción de pinturas.