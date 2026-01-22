Operarios ferroviarios trabajan en la retirada del tren accidentado en Gelida (Barcelona)

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). - Kike Rincón - Europa Press

GELIDA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Operarios ferroviarios trabajan en la retirada del tren de la R4 de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona) este jueves al mediodía.

El accidente de tren, que se produjo el martes por la noche, provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas oriundo de Sevilla y dejó, además, 5 heridos graves, 6 menos graves y 26 leves.

Tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, han apuntado como principal hipótesis del accidente el desprendimiento de un talud a consecuencia del temporal de lluvias que ha afectado Catalunya hasta este miércoles.