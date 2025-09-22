Operativo en marcha para desalojar un campamento ilegal en Mataró (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra tienen en marcha un operativo para desalojar un campamento ilegal en un área agrícola de unas 15 hectáreas ocupadas en Mataró (Barcelona) desde este lunes sobre las 7.40 horas.

El desalojo está ordenado por el juzgado de instrucción número 1 de lo contencioso de Barcelona a requerimiento del Ayuntamiento de Mataró a causa del riesgo "alto" de incendio y la investigación está bajo secreto de actuaciones, han informado fuentes del cuerpo a Europa Press.

En paralelo, el área central de delitos económicos de la división de investigación criminal (DIC) junto a la división de medio ambiente del cuerpo están llevando a cabo un dispositivo en la ciudad barcelonesa en paralelo al desalojo.