La oposición critica los "errores" de gestión de la pandemia y pide revisar el modelo sanitario

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Parlament han criticado los "errores" cometidos por el Govern durante la gestión de la pandemia del coronavirus y han pedido revisar el modelo sanitario y de atención social.

Así lo han manifestado durante el pleno monográfico sobre la gestión de las residencias, celebrado este martes en el Parlament, en el que han comparecido el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la consellera de Salud, Alba Vergés, y el conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani.

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha llamado a Torra reflexionar sobre las decisiones tomadas porque se cometieron "errores que se han pagado muy caro", y ha reclamado que, en caso de que haya un rebrote, no miren de dónde vienen las ayudas y se pongan a trabajar ya en la elaboración de los Presupuestos de 2021.

El diputado del PSC Raúl Moreno ha defendido que sólo con la colaboración entre instituciones ha sido posible encontrar soluciones y que "la visión reduccionista lleva a no tener capacidad" para actuar, y ha cuestionado que el Govern pueda dar lecciones de disonancias en la gestión tras lo ocurrido en el Segrià (Lleida).

Pese a agradecer la parte de autocrítica que se ha hecho desde el Govern, la diputada de CatECP Marta Ribas ha concluido que ha habido "mala gestión", ha pedido sacar lecciones de todo ello para no repetir errores, y ha urgido a revisar el actual modelo.

El diputado de la CUP Vidal Aragonès ha asegurado que el problema no está en que Torra haga política independentista o no, y sí en que no se aporten soluciones, y ha preguntado al Govern qué proyecto tienen para las residencias, si todo público o no.

La diputada del PP Esperanza García considera que en la gestión del Govern han quedado al descubierto "deficiencias y carencias" de gestión, tras asegurar que han caído en la autocomplacencia, y por ello les ha pedido generosidad para abordar y proponer alternativas al modelo actual.

JxCAT Y ERC

Desde ERC, el presidente del grupo, Sergi Sabrià, ha reivindicado la transparencia y valentía que, a su juicio, ha demostrado la consellera de Salud, Alba Vergés, y el de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, y ha pedido a los grupos tejer consensos para construir un modelo que fortalezca el sector público y garantice la atención sanitaria y social: "Nunca más Eulen en ningún CAP".

El diputado de JxCat Josep Maria Forné ha advertido de que se puede hacer política para mejorar las residencias pero no "partidismo", y ha emplazado a los grupos a debatir y consensuar futuras propuestas de resolución con este objetivo.