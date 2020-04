La oposición pide en el Parlament rigor a Buch y no confrontarse con el Estado

Buch asegura que no hay más ideología en la gestión del Govern que "la lucha contra el Covid"

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Parlament ha exigido este martes rigor a la Conselleria de Interior liderada por Miquel Buch, y ha reclamado dejar las confrontaciones con el Estado y los discursos nacionalistas, después de que Buch haya intervenido por videoconferencia en la Comisión de Interior, donde ha expuesto datos de su gestión sobre el coronavirus.

El diputado de Cs Jean Castel ha pedido exactitud en la exposición de datos sobre sanciones y detenciones, y ha reclamado a Buch dejar la política nacionalista: "Ayer le escuchaba hacer un paralelismo de las mascarillas con una fecha histórica (...). La curiosidad y el rigor deben estar por encima de desbarajustes y de la 'republiquita' a la que usted nos tiene acostumbrados".

Carles Castillo (PSC-Units) ha afeado a Buch declaraciones dignas del 'Club de la Comedia', en referencia a que interpretó los 1,714 millones de mascarillas recibidos del Estado por la fecha histórica de 1714, y le ha instado a no caer en batallas estériles: "Usted fastidia el buen trabajo de su conselleria con sus declaraciones. Tiene un problema con la comunicación".

El diputado de En Comú Podem Marc Parés le ha reprochado descoordinaciones entre departamentos de la Generalitat, y ha reclamado más cooperación entre administraciones, también la central: "No entendemos en qué beneficia a la población el discurso que repite hasta la saciedad de la confrontación entre Catalunya y España".

Maria Sirvent (CUP) ha lamentado que Buch no destacara en su exposición inicial datos sobre los trabajadores que deben ir a sus puestos de trabajo sin equipos de protección adecuados, según ella, y ha pedido explicaciones de cómo trabaja el Govern para "garantizar una vida digna para todos".

La popular Esperanza García ha mostrado su preocupación por imágenes de un mercado en La Garriga (Barcelona) y una feria en el barrio de Sarrià de Barcelona durante la Semana Santa llenas de gente, según ha dicho, y ha acusado a la Generalitat de no impedirlo y de no querer colaborar con el Ejército: "No se está dejando guiar por la prudencia".

ERC Y JxCAT CRITICAN AL GOBIERNO CENTRAL

La diputada de ERC Montserrat Fornells ha agradecido el trabajo de la Generalitat y ha dicho que no entienden cómo el Gobierno central tardó tanto en implantar el confinamiento total de la población, y ha criticado que haya levantado la medida demasiado pronto, a su juicio: "El Gobierno ha actuado tarde y mal, ha hecho propaganda y no información útil".

Ferran Roquer (JxCat) ha acusado al Gobierno central de actuar tarde en la toma de decisiones para contener el contagio del virus con las medidas de confinamiento, y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha apostado por un trato de subordinación y no de coordinación con Catalunya.

MIQUEL BUCH

En respuesta a las intervenciones, Buch ha asegurado que no hay más ideología en la gestión del Govern que "la lucha contra el Covid", y ha dicho que se podría haber trabajado de manera coordinada con el Estado pero que este optó por subordinar.

"Nosotros no lo hemos planteado como otros, como un elemento patriótico" y ha criticado la gestión del Gobierno central con la crisis sanitaria, mientras que ha defendido su gestión y el trabajo de los cuerpos de seguridad por profesionalidad y dedicación.