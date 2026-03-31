La OPS para ferrys del Puerto de Barcelona realiza 219 conexiones en su primer año

Buque Ciudad de Palma - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema Onshore Power Supply (OPS) del muelle de Sant Bertran del Puerto de Barcelona, que suministra electricidad de origen 100% renovable a los ferrys que llegan a Grimaldi Terminal Barcelona, ha realizado 219 conexiones en su primer año de funcionamiento y operará en fase piloto un año más.

Junto con el OPS de Hutchison Ports BEST, que entró en servicio en fase piloto en verano de 2024, convirtiéndose en el primero para portacontenedores en el Mediterráneo, forman la punta de lanza del plan de electrificación Nexigen, informa la entidad portuaria en un comunicado este martes.

Con más de 200 millones de euros de inversión, Nexigen permitirá electrificar los principales muelles del Puerto de Barcelona y "reducir en un 47% las emisiones de la actividad portuaria".

Por el momento, la conexión diaria del ferry Ciudad de Palma ya ha permitido ahorrar este primer año 495 toneladas de CO2 de las emisiones que genera la actividad portuaria.

Éstas se añaden a las 3.571 toneladas que, en paralelo, se han ahorrado con el OPS de BEST, sumando un total de más de 4.000 toneladas de CO2 ahorradas gracias a los sistemas OPS.