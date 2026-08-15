El Optimot supera los 16.700 usuarios y resuelve más de 270 consultas lingüísticas cada mes

Pantalla del Optimot - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Optimot, el servicio de consultas lingüísticas de la Generalitat, ya supera los 16.700 usuarios registrados y resuelve más de 270 consultas lingüísticas cada mes, informa la Conselleria de Política Lingüística en un comunicado de este sábado.

El servicio de atención personalizado, que está formado por un equipo de filólogos, resuelve actualmente una media de 279 consultas al mes --más de una docena cada día laborable--, "siempre con una respuesta individualizada y con la argumentación normativa correspondiente".

La satisfacción de los usuarios se sitúa en el nivel "más alto" de los últimos seis años: una media de 4,93 sobre 5, con un 4,95 en el tiempo de respuesta y un 4,91 en la calidad de la respuesta recibida.

En cuanto a la temática, las consultas de sintaxis y de convenciones "predominan" entre las que llegan por el formulario, muchas veces procedentes de los ámbitos administrativo y empresarial, mientras que en redes sociales tienen más peso las de léxico y fraseología.

El Optimot también apuesta por difundir la lengua a través de los 'memes', que se han convertido en su vía de difusión "con más éxito"; y el servicio funciona también durante el verano: el buscador es accesible las 24 horas y el formulario y las redes sociales continúan activos.