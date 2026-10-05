Oques Grasses abre este lunes sus 4 conciertos de despedida en el Estadi Olímpic de Barcelona

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante una actuación en el Palau Sant Jordi de Barcelona - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses abre este lunes su serie de cuatro conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona de despedida, a los que asistirán 220.000 personas en cuatro noches que agotaron en pocas horas las entradas.

Los conciertos tendrán lugar este lunes, miércoles, viernes y sábado, en la primera ocasión que un grupo que canta en catalán se planteó ofrecer un concierto propio en el emblemático recinto olímpico.

La despedida culminará el sábado 10 de octubre, un concierto que se podrá seguir en directo por 3Cat e iCat y por La2Cat y Ràdio 4.

Los cuatro conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona ponen fin a una trayectoria de más de una década y seis discos que han convertido a Oques Grasses en uno de los grupos más escuchados, con más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

Las letras del vocalista Josep Montero, muy vinculadas a sus propias experiencias y a una mirada personal sobre el amor, las relaciones humanas, la vida y el crecimiento personal, tienen un lenguaje directo, cotidiano y cargado de metáforas, humor y sensibilidad.

La banda ha encadenado tres álbumes consecutivos certificados como Disco de Oro, cuatro canciones de Platino y siete de Oro, 'Fruit del deliri' en 2024 se convirtió en el mejor debut de un álbum en catalán de la historia de las plataformas digitales, y reconocimientos en los premios Alícia, ARC y Enderrock.

UNA AVENTURA POR AMOR

En un comunicado en sus redes sociales cuando anunciaron hace un año los conciertos, Oques Grasses aseguró que "las cosas bonitas a veces tienen que acabar para recordarlas siempre así", y dijo que la aventura empezó por amor y por amor acaba.

La banda agradeció a los seguidores el apoyo durante estos 14 años: "No hay suficientes palabras para agradeceros el amor que nos habéis dado. Gracias por estar, gracias por formar parte de Oques Grasses".

"Estos 14 años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos muy duros, pero sabemos que ha valido la pena. Esperamos haber estado a la altura", remarcó la banda.