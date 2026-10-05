Oques Grasses aplaza al jueves el concierto de este lunes en el Estadi Olímpic por las lluvias

Archivo - El grupo de música Oques Grasses durante su actuación en el Palau Sant Jordi, a 28 de enero de 2023, en Barcelona - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Oques Grasses ha aplazado el concierto previsto este lunes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona por las lluvias y lo ha reprogramado el jueves 8 de octubre, dentro de su serie de conciertos de despedida, informa la promotora The Project en un comunicado.

La decisión de aplazar el primero de los conciertos de despedida ha sido tomada conjuntamente por Oques Grasses, la oficina de management de la banda y la promotora ante el episodio de fuertes lluvias que afecta a Catalunya y las afectaciones que está provocando en la movilidad y en las condiciones de seguridad.

Han asegurado que la prioridad es garantizar que las decenas de miles de personas que se tienen que desplazar al Estadi Olímpic, así como los trabajadores, artistas y equipos implicados en el concierto, lo puedan hacer "con las máximas garantías posibles".

Las entradas para el concierto de este lunes serán válidas para la jornada del jueves y aquellas personas que no puedan hacerlo lo comunique antes del jueves a las 14 horas al correo electrónico ticketing@theproject.es.

La banda, su oficina y el promotor han lamentado profundamente las molestias del cambio, especialmente a aquellas personas que ya habían organizado su desplazamiento y estancia en Barcelona, y ha agradecido la comprensión del público.

Los conciertos de despedida de Oques Grasses pasan a ser ahora el miércoles, jueves, viernes y sábado, con la previsión de que asistan unas 220.000 personas en las cuatro noches.