Ordeig sobre el acuerdo UE-Mercosur: "Pase lo que pase" pediremos que se defienda a los productores

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que se apruebe cuando se apruebe el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur, el Govern defenderá a sus agricultores: "Pase lo que pase, lo que pediremos es que se defienda a nuestro tejido productivo".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, donde al preguntársele por el freno al acuerdo por parte de la Eurocámara, ha sostenido que "todo lo que sea dar garantías para que los procesos se hagan como tocan, bienvenidos sean".

Respecto a la misma cuestión, el Gobierno ha lamentado la denuncia del Parlamento Europeo, que retrasará la aprobación del acuerdo UE-Mercosur al tener que pasar primero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien confía en que éste confirmará la solidez jurídica del texto.